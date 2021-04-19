«Слуги народу» закликають Зеленського розірвати дипвідносини з Росією та призвати в армію резервістів

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Марієнко Андрій / УНІАН

Народні депутати з фракції «Слуга народу» опублікували однакову заяву, у якій закликають президента Володимира Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією.

Таку заяву на своїх сторінках у Facebook вже оприлюднили нардепи Богдан Яременко та Єлизавета Богуцька.

Там зазначають, що принципова позиція України на міжнародних перемовинах щодо Донбасу, а також відмова постачати воду до анексованого Криму лише дратують Росію. Через це РФ останнім часом почала інформаційну кампанію проти України, а також стягує до її кордонів свою армію.

«У ситуації, що склалась, з огляду на висловлене вище, а також беручи до уваги історію взаємин України з Росією, а надто, останні сім років цієї історії, Україна не має іншого вибору, ніж сприймати дії Росії як реальні приготування до розширення збройної агресії чи масштабної військової провокації проти нашої держави», — йдеться у заяві.

У зв’язку з цим нардепи закликають владу активізувати діяльність та готувати країну до оборони від можливого нападу з боку Росії.

«З цією метою пропонуємо невідкладно провести засідання Верховної Ради України за участю Президента України, Кабінету Міністрів України, керівників спецслужб для обговорення усього комплексу заходів для зміцнення безпеки та оборони нашої держави з огляду на військові приготування Російської Федерації та застосування цією країною погроз силою проти нашої країни», — зазначають вони.

У заяві закликають президента Зеленського розірвати дипломатичні відносини з Росією, невідкладно подати до парламенту законопроєкт про територіальну оборону, а також призвати в армію резервістів. Окремо президента закликають звернутися до гарантів Будапештського меморандуму щодо тимчасового направлення їхніх військових на територію України для стримування російської агресії.

Також Кабміну пропонують розробити план заміщення продукції та послуг, які імпортуються з Росії, та ввести додаткові економічні санкції.