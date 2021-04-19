У Києві розпочалася вакцинація препаратом Pfizer

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Tim Reckmann / Flickr

У Києві розпочалася вакцинація від коронавірусу препаратом Pfizer. Вакцину отримуватимуть інтернати для людей похилого віку.

Про це пише пресслужба КМДА.

«За вимогами дорожньої карти вакцинації першого етапу, розробленої МОЗ України, вакциною будуть щеплені утриманці та співробітники 10 київських муніципальних інтернатів для людей похилого віку та державного закладу «Госпіталь ветеранів війни МОЗ України», — повідомила директорка Департаменту охорони здоров’я Валентина Гінзбург.

Там зазначили, що загалом столиця отримала 4 680 доз цієї вакцини. У перший день вакцинацію провели 120 людям. Також у КМДА розповіли, що цей процес забезпечують дві мобільні бригади, які навчені спеціально для роботи з вакциною від Pfizer. Повторну дозу вводитимуть через 21 день.