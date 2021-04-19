Степанов запевнив, що на Великдень загальнонаціональний локдаун вводити не будуть

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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що на Великдень в Україні не будуть вводити загальнонаціональний жорсткий карантин.

Про це він розповів в ефірі телеканалу «Україна24».

«З приводу обмежень на Великдень. Я вважаю, що ми повинні дотримуватися тих правил, які встановлені, і вони так само повинні дотримуватися на Великдень. Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я кажу про те, що якщо регіон буде знаходитися, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які існують в червоному рівні», — сказав Степанов.

За його словами, наразі ситуація з коронавірусом в Україні стабілізувалася, а кількість хворих поступово пішла вниз. Але він вважає, що після травневих свят захворюваність знову зросте.