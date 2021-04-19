«Ризик подальшої ескалації очевидний». Росія зосередила навколо України понад 150 тисяч військових
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Голова зовнішньополітичної служби Євросоюзу Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС заявив, що Росія розгорнула на кордоні з Україною і в анексованому Криму понад 150 тисяч військових.
Як пише Reuters, заява була зроблена після інформування Ради міністром закордонних справ України.
Скупчення російських військ він назвав «дуже небезпечним». «Зараз понад 150 тисяч російських військовослужбовців зосереджені на кордонах України й у Криму. Ризик подальшої ескалації очевидний», — заявив Боррель.
Від імені Євросоюзу він закликав РФ відсунути війська вглиб своєї країни.
Боррель також додав, що зараз Євросоюз не планує ніяких нових економічних санкцій або висилки російських дипломатів.
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- Українська розвідка бачить три сценарії подій: демонстрація сили, вторгнення через Крим і захоплення південних областей, провокація на Донбасі та наступ.
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