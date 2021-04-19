У МОЗ заявили про зростання летальності від коронавірусу через «британський» штам
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Показник летальних випадків від коронавірусу у 2021 році збільшився до 2,4%. Торік він становив 1,7%.
Про це повідомив генеральний директор Центру громадського здоров’я Роман Родина.
Він нагадав, що летальність — це відсоток померлих з числа підтверджених випадків COVID-19.
«Ми проаналізували смертність у 2020-му та 2021 році. Трохи понад 1 мільйон людей захворіли у 2020 році, а показник летальності був 1,7%. Це доволі типовий показник смертності, він може відрізнятися в різних країнах. У 2021 році летальність збільшилася і зараз вона становить 2,4%», — наголосив Родина.
За його словами, одне з пояснень підвищення летальності від COVID-19 — це циркуляція «британського» та «південно-африканського штамів» на території України. У 21 області, додає він, вже виявили «британський» штам, а в Полтавській — «південно-африканський».
Він зазначив, що з початку року в Україні зареєстрували 900 тисяч підтверджених випадків коронавірусу. «Практично за 3,5 місяці у нас захворіло майже стільки ж, скільки захворіло за 10 місяців у 2020 році. Інтенсивність розповсюдження хвороби збільшилася», — додав директор ЦГЗ.
- В Україні за минулу добу, 18 квітня, зареєстрували понад 6,5 тисячі нових випадків коронавірусу. Загалом з початку пандемії — 1 953 016.
- Рекордну кількість смертей від коронавірусу в Україні зафіксували 6 квітня — тоді помер 481 хворий, а найбільшу кількість нових випадків виявили 2 квітня — 20 341. Темпи вакцинації при цьому низькі.
- Міністр Степанов прогнозує повне подолання пандемії коронавірусу в Україні в кінці року, але потрібно переконати 70% дорослого населення зробити щеплення. За його словами, за місяць треба зробити близько 6 мільйонів щеплень, або 270 тисяч щеплень за добу без вихідних.