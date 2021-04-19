ЄС отримає додатково 100 млн доз вакцини Pfizer. Загалом — 600 млн

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Marco Verch Professional Photographer / Flickr

Виробники вакцини від коронавірусу Pfizer і BioNTech у 2021 році поставлять у 27 країн Європейського Союзу додатково 100 мільйонів доз препарату.

Про це йдеться на сайті компанії.

Єврокомісія скористалась можливістю додатково придбати 100 мільйонів доз у рамках розширеної Угоди про попередні закупівлі, яку підписали 17 лютого 2021 року. Отже, загальна кількість доз Pfizer, які отримає ЄС, становитиме 600 мільйонів. Це дозволить прищепити дві третини населення блоку.

«На сьогодні ми виконали всі наші зобовʼязання щодо постачання перед ЄС і плануємо поставити 250 мільйонів доз до Європейського Союзу у другому кварталі, що вчетверо більше за узгоджену кількість у першому кварталі», — сказав Альберт Бурла, головний виконавчий директор Pfizer.