Кремль стверджує, що Путін говорив з Байденом про «спробу держперевороту» у Білорусі

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Речник Кремля Дмитро Пєсков стверджує, що під час другої телефонної розмови президента Росії Володимира Путіна і президента США Джо Байдена обговорювалося питання про нібито «підготовку державного перевороту» у Білорусі.

Про це повідомляє Интерфакс.

На питання журналістів, чи може Пєсков підтвердити, що ця тема обговорювалася лідерами двох держав, він відповів: «Так, можу», але більше деталей не навів.

Також він відмовився навести дані нібито «причетності» США до начебто підготовки «замаху» на самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка, про що той заявляв 17 квітня. «Я залишаю це без коментарів. Це була операція спецслужб. В даному випадку я не буду нічого коментувати, всю інформацію дозовано видає спецслужба на свій розсуд», — сказав Пєсков.

Раніше Лукашенко заявив, що питання нібито підготовки «замаху» на нього Путін підняв під час розмови з Байденом. «Мене дивує інше: чому американці так поводяться. Адже поставити задачу усунути президента, запамʼятайте, не може ніхто, крім вищого політичного керівництва. Тільки вони, ніякі спецслужби […] Я вдячний Путіну. Коли він розмовляв з Байденом, він йому поставив це питання. Булькання — і жодної відповіді. Володимир Володимирович мені подзвонив, про це сказав», — заявляв Лукашенко.

США, реагуючи на заяву Лукашенка, наголосили, що не причетні до будь-якої змови з метою усунення Лукашенка.

«Ми бачили повідомлення в державних ЗМІ Росії про нібито змову проти Лукашенка, а також його безпосередні твердження про це в ЗМІ. Будь-яке припущення про те, що уряд США стояв за цим або був залучений до спроби вбивства Лукашенка, є абсолютно хибним», — наголосив представник Держдепартаменту США в коментарі ТАСС.

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська, ймовірний переможець голосування на виборах президента Білорусі влітку 2020 року, заявила, що повідомлення про нібито підготовку замаху на Лукашенка і «переворот» у країні мають ознаки провокації з боку російських і білоруських спецслужб, куди втягнули громадян Білорусі і США.