Австрія погодилась придбати 1 мільйон доз російської вакцини «Супутник V»

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Пресслужба уряду Казахстану

Уряд Австрії погодився закупити російську вакцину від коронавірусу «Супутник V» після того, як її зареєструє Європейське агентство з лікарських засобів (EMA). Про це йдеться у заяві канцлера Себастьяна Курца, яку цитує найбільша газета в Австрії Kronen Zeitung.

«Ми домовилися про покупку 1 мільйона доз вакцини «Супутник», яка використовується вже у понад 50 країнах. Ми сподіваємося на швидку реєстрацію європейським регулятором EMA, тому що кожна додаткова вакцина допоможе нам врятувати життя, зберегти робочі місця і швидше повернутися до нормального життя», — заявив Курц.

Колоти вакцину австрійцям почнуть саме після реєстрації європейським регулятором.

Нагадаємо, що 4 березня Євросоюз почав розгляд російської вакцини «Супутник V» у прискореному режимі. Водночас у європейському регуляторі сумніваються в ефективності цієї вакцини. Там зазначають, що даних для її визначення недостатньо, і називають препарат «російською рулеткою».