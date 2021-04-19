В Україні проведуть масштабні антитерористичні навчання: в окремих регіонах можуть тимчасово ввести особливий режим

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СБУ

У більшості областей України проведуть масштабні антитерористичні навчання, під час яких можливе тимчасове запровадження особливого режиму в деяких регіонах.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ, зауваживши, що тренування відбувається в умовах, максимально наближених до реальних.

«Під час навчань в окремих районах можливе тимчасове запровадження особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що посвідчують особу, огляд автомобілів тощо», — попередили у відомстві та закликали громадян поставитися до цього з розумінням.

Зазначається, що у багатоетапних навчаннях разом із регіональними підрозділами СБУ беруть участь Національна поліція, Держприкордонслужба, Національна гвардія, ЗСУ, Держслужба з надзвичайних ситуацій, а також представники органів виконавчої влади та місцевого самоврядування. Метою навчань є удосконалення взаємодії відомств для протидії можливим терористичним і диверсійним загрозам, під посиленою увагою будуть об’єкти енергетичної і транспортної системи, а також кордони України.

Водночас у СБУ запевнили, що під час навчань будуть неухильно дотримуватися прав і свобод громадян.

Окрім цього, українців попросили повідомляти про підозрілих осіб, автомобілі та безпілотники поблизу стратегічних об’єктів, підозрілі предмети чи засоби ураження, а також у разі отримання інформації про підготовку диверсій та терактів.