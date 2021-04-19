У Техасі в аварії з Tesla загинули двоє людей — однак жоден з них не був за кермом, автівка була на автопілоті

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Tesla

У Техасі 17 квітня в окрузі Гарріс авто Tesla врізалось у дерево й загорілося, внаслідок інциденту загинуло двоє чоловіків — проте жоден з них не перебував за кермом. Про це повідомляє The New Tork Times.

Речові докази з місця події і допити свідків змусили чиновників наступного дня заявити, що ніхто не керував транспортним засобом під час аварії.

Автомобіль Tesla Model S 2019 року їхав вночі на «високій швидкості», але раптом зʼїхав з дороги і врізався у дерево. Загиблим чоловікам було 59 і 69 років. Один був на передньому пасажирському сидінні, а інший — на задньому.

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Поліцейський розповів, що за кілька хвилин до аварії чоловіки сказали дружинам, що хочуть покататись, і розповіли про функції автопілота автомобіля.

Точна причина їхньої смерті поки не відома, адже пожежа була тривалою. Правоохоронці зазначили, що гасили її понад 4 години й витратили понад 100 тисяч літрів води, хоча зазвичай на це потрібно декілька хвилин. Ймовірна причина такої тривалої пожежі — акумулятори.

Регулятори вже висловлювали стурбованість з приводу акумуляторів, що використовуються в електромобілях. Національна рада з безпеки на транспорті попередила у звіті за 2020 рік, що батареї можуть становити загрозу безпеці для аварійно-рятувальних служб.

Мітчелл Вестон, головний слідчий Управління пожежної охорони округу Гарріс, сказав, що, хоча батареї «в цілому безпечні», удари на високих швидкостях можуть привести до «теплового розгону», який викликає неконтрольований контакт між різними матеріалами у батареях. Тепловий розгін може стати причиною пожежі, а також призвести до повторного займання акумулятора навіть після гасіння початкової пожежі. Mitsubishi Electric також попереджає, що тепловий розгін може привести до катастрофічних наслідків.

Ілон Маск, генеральний директор Tesla, опублікував у Twitter недавній звіт компанії про безпеку й написав: «Імовірність аварії Tesla з включеним автопілотом у 10 разів нижче, ніж у звичайного автомобіля».

Tesla, яка на своєму сайті називає автопілот «майбутнім водіння», заявляє, що ця функція дозволяє її автівкам «автоматично управляти, прискорюватися і гальмувати в межах своєї смуги руху». Однак попереджається, що «поточні функції автопілота вимагають активного спостереження з боку водія і не роблять автомобіль автономним».

У березні Національне управління безпеки дорожнього руху заявило, що розслідує майже 23 аварії за участю Tesla, які або використовували автопілот, або могли його використовувати.