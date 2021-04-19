ПЦУ оприлюднила звернення через ескалацію на кордоні. Закликала російських військових не брати участь у «злочинах своїх начальників»
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
Соколовська Інна / УНІАН
Синод Православної церкви України оприлюднив звернення через ескалацію російської агресії проти України. Про це повідомляє пресслужба ПЦУ.
«Перша і очевидна мета скупчення біля наших кордонів військ РФ — залякування Кремлем українського суспільства, тиск на нашу державу і на союзників України у вільному світі з метою досягнення власних інтересів», — йдеться у зверненні.
У ПЦУ закликали Росію зупинитися та припинити війну, доки «не прийшло остаточне покарання за невинно пролиту кров», а російських військових, «усіх офіційних і таємних найманців Кремля» — не брати участь у «злочинах своїх начальників».
«Це також стосується й тих, хто в Україні очікує на «прихід Путіна». Доля Юди Іскаріота нехай буде для вас застереженням — не ставайте на шлях зради і прислужництва ворогу», — наголошується у заяві.
Окрім цього, у ПЦУ закликали українців продовжити молитву про справедливий мир для України, а також подякували союзникам країни за підтримку.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.
- Папа Римський Франциск під час недільної проповіді висловив занепокоєння загостренням на Донбасі та закликав запобігти зростанню напруженості в регіоні.