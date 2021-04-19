Один з найбільших айсбергів світу майже розтанув. Науковці більше не бачать сенсу за ним спостерігати

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В Атлантичному океані айсберг А68 розтанув до таких розмірів, що фахівці Національного льодового центру США вирішили, що за ним більше не варто спостерігати. Він певний час був найбільшим у світі (поки не розколовся) — його площа становила 5,8 тисячі квадратних кілометрів, що понад удвічі більше за площу Люксембургу. Про це повідомляє BBC.

Супутники показують, що айсберг практично зник, він розколовся на безліч дрібних фрагментів, які, за словами Національного льодового центру США, більше не варто відстежувати.

У липні 2017 року айсберг відколовся від шельфового льодовика Ларсен в Антарктиді та протягом року майже не рухався.

Але потім він почав дрейфувати на північ зі зростаючою швидкістю. Блок вагою у мільярд тонн пішов на Південну Атлантику, у напрямку британської заморської території Південна Джорджія. Але він розколовся біля неї у грудні 2020 року через сильні підводні течії — вони змусили його розвернутися на 180 градусів. Зрештою айсберг просто розлетівся на дрібні фрагменти.

Як лід так швидко перетворився на кашу? Одна з причин — так званий гідророзрив пласта. У цьому процесі внаслідок потепління утворюється велика кількість талої води на поверхні, яка потім заповнює тріщини, просуваючись до основи льодовика.

A68 запамʼятається як перший айсберг, що став зіркою соціальних мереж. Люди з усього світу ділилися в інтернеті супутниковими знімками, особливо коли його фрагмент наближався до Південної Джорджії. Якби він все ж дістався острова, його величезна маса могла б знищити екосистему території. Він міг застрягти на його береговій лінії та пробути там 10 років. Це перекрило б доступ до океану для батьків-пінгвінів і тюленів, які спускаються у воду, щоб поповнити запаси риби для дитинчат.

«A68 привернув увагу безлічі різних людей. Ми бачили кожен незначний поворот. Ми могли стежити за його розвитком за допомогою щоденних супутникових знімків з рівнем деталізації, який ми не могли мати раніше», — прокоментувала Лора Герріш, картограф з Британської антарктичної служби (BAS).