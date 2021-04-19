У Чехії заявили, що боєприпаси зі складу у Врбетіце хотіли підірвати в Болгарії. Прем’єр Бабіш пообіцяв оприлюднити матеріали справи

Новини

Roman Boed / Flickr

Вибух боєприпасів на складі в чеському Врбетіце, що стався восени 2014 року, мав відбутися трохи пізніше й у Болгарії.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Чехії, перший віцепремʼєр Ян Гамачек в ефірі ČT24.

«Це була спроба знищити боєприпаси. Однак спочатку планувалося, що ліквідація повинна відбутися за межами Чеської Республіки. Там щось пішло не так», — сказав він.

За словами Гамачека, доказів причетності Росії до вибухів достатньо, тому Чехія проситиме дозволу допитати агентів військової секретної служби ГРУ.

«Поліція спробує допитати цих двох. Але з огляду на те, як російська сторона підходила до цих речей в минулому, я сумніваюся, що ця допомога буде надана», — сказав міністр.

Посадовець також зазначив, що поліція опрацьовує версію щодо Болгарії.

«Я дав вказівки нашим послам у Євросоюзі та НАТО інформувати наших союзників про справу Врбетіце. Про це я також поговорю на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у понеділок», — написав він на своїй сторінці у Twitter.

Водночас премʼєр-міністр Андрей Бабіш зауважив, що російські агенти, причетні до замаху на Скрипаля, фігурують й у справі болгарського торговця зброєю Омеляна Ґебрева.

«За даними наших служб, було доведено, що ці агенти фігурували у справі про замах на вбивство болгарського бізнесмена й у справі Скрипаля», — заявив він.

Зазначимо, раніше Болгарія звинувачувала працівників ГРУ у спробах отруїти бізнесмена Омеляна Ґебрева у 2015 році речовиною з групи «Новачок». Мотив так і не розкрили, але слідство припускало, що це сталося через те, що він постачав озброєння Міністерству внутрішніх справ України та Нацгвардії.

Окрім цього, Бабіш пообіцяв розсекретити матеріали про вибух на складі боєприпасів, у причетності до якого підозрюють російських агентів. В інтерв’ю Lidovky.cz він сказав, що це відбудеться після того, як уряд ознайомиться з документами.