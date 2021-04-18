Стрілянина в Індіанаполісі: вбивця зміг законно купити гвинтівки, хоча раніше поліція вилучила в нього дробовик

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Чоловік, який вбив вісьмох людей на складі поштової компанії FedEx в американському Індіанаполісі, на законних підставах придбав дві напівавтоматичні гвинтівки, хоча перед цим поліція вилучила в нього дробовик.

Про це пише The Guardian.

За словами начальника столичної поліції Індіанаполісу Рендала Тейлора, 19-річний Брендон Гоул купив дві штурмові гвинтівки в липні та вересні 2020 року. При цьому в березні у нього відібрали дробовик після дзвінка його матері — вона була стурбована психічним станом сина.

Видання зазначає, що в Індіані правоохоронці мають два тижні після вилучення зброї, щоб переконати суд у тому, що людина психічно нестабільна і їй не можна носити при собі зброю.