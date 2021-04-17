Росія вишле п’ятьох польських дипломатів за те, що Варшава «підспівує» адміністрації президента США

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Tom Grimbert / Unsplash

Росія вишле п’ятьох польських дипломатів через «підспівування» Варшавою адміністрації президента США Джо Байдена. Про це заявило Міністерство закордонних справ у контексті санкцій Вашингтону проти Москви і висилки з Варшави трьох російських дипломатів.

МЗС Росії зазначає, що США продовжують «недалекоглядно робити ставку» на «збанкрутілі сценарії “стримування Москви”», і Варшава підтримує «випади» адміністрації Джо Байдена.

«Звернули увагу, наскільки швидко у Варшаві “підспівали” адміністрації США, вимагаючи від’їзду з Польщі трьох російських дипломатів. У свою чергу з Росії буде видворено п’ятеро польських дипломатів», — йдеться в заяві МЗС.

У Москві зазначають, що заклики до утримання від ескалації конфлікту з Україною «звучать лицемірно» та мають на меті підкорення Сполученим Штатам, які «намагаються розмовляти з позиції сили».