NASA обрало компанію Ілона Маска SpaceX для розробки корабля, що доставить людей на Місяць
- Автор:
- Дмитро Мирончук
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SpaceX
Американське космічне агентство обрало компанію SpaceX Ілона Маска для розробки корабля, який доставить астронавтів до Місяця в рамках програми Artemis. Загальна сума контракту зі SpaceX складає $2,89 млрд, повідомляє NASA.
Спершу потужна ракета запустить чотирьох астронавтів на борту корабля Orion до місячної орбіти, і там двоє з них пересядуть до системи посадки людини HLS Starship, яку розроблятиме космічна компанія другої найбагатшої людини в світі.
Розробка HLS Starship спиратиметься на останні доробки компанії SpaceX — двигун Raptor, апарати Falcon та Dragon. У нового корабля буде просторна кабіну й два шлюзи для виходу на поверхню місяця. Архітектура проєкту передбачає багаторазове використання і в майбутньому може бути застосована для висадки людей на Марсі.
Програма Artemis має на меті вдосконалити технології точної посадки на Місяць та дослідження його поверхні. На супутнику Землі випробують людське житло, всюдиходи, нові енергосистеми та багато чого іншого.
Досягнення в рамках цієї програми підготують NASA і його партнерів до освоєння наступної планети — Марсу.
- Висадку першої жінки на Місяць планували на 2024 рік, але після зміни керівництва США новий глава NASA назвав цю мету нереальною, тому що не вистачає фінансування. Вартість місії оцінюють у $28 млрд.
- 30 квітня 2020 року NASA назвало три компанії, які будуть проєктувати і розробляти кораблі та пілотовані системи для посадки в рамках програми Artemis. Контракти отримали SpaceX Ілона Маска, Dynetics і Blue Origin засновника Amazon Джеффа Безоса.
- Американська інженерна компанія Jacobs за допомогою штучного інтелекту спроєктує частину компонентів астрорюкзака скафандра xEMU, який відповідає за систему життєзабезпечення астронавта. Саме ці скафандри будуть використовувати в місячній місії NASA Artemis.