Генштаб закликав органи місцевої влади не створювати додаткових «невизначених законом воєнізованих формувань»

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7th Army Training Command / Flickr

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак закликав органи місцевої влади та самоврядування не створювати «невизначених законом воєнізованих формувань» для захисту від російської агресії, оскільки це може бути використано для інформаційних атак на Україну.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Заява генерал-полковника Хомчака надійшла на тлі оголошення мера Івано-Франківська Руслана Марцінківа про створення «загону добровольців», які в разі повномасштабного вторгнення зможуть вирушити на Донбас.

За словами головнокомандувача, нарощення російських військ на східних кордонах України вимагає консолідації зусиль органів влади, і «нагнітання ситуації» та створення «невизначених законом воєнізованих формувань» лише допоможе Росії.

«Така не скоординована діяльність може бути спекулятивно використана російською пропагандистською машиною», — сказав Хомчак.

Він також додав, що в різних областях України наразі проводяться позапланові збори резервістів, і закликав громадян долучатися до загонів територіальної оборони.