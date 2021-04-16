Висилка дипломатів і обмеження проти топчиновників. Росія запроваджує санкції проти США

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Росія внесе в санкційні списки вісьмох американських високопосадовців — це стане дзеркальним заходом на запроваджені США санкції.

Про це повідомляє Інтерфакс.

«Говорячи про персоналії, ...американці внесли до списку санкцій вісьмох представників російських структур, представників керівництва, зокрема Адміністрації президента, Генеральної прокуратури. Ми сьогодні опублікуємо список теж з восьми чиновників, які представляють керівні структури вашингтонської адміністрації, їх теж включать у наш список санкцій», — сказав Лавров на пресконференції в пʼятницю.

Пізніше на сайті МЗС зʼявився цей список. У ньому — генеральний прокурор США Меррік Гарланд, директор Федерального бюро вʼязниць США Майкл Карвахаль, міністр внутрішньої безпеки США Алехандро Майоркас, радник президента США з внутрішньої політики, колишня постійний представник при ООН і помічник з національної безпеки Сьюзан Райс, директор ФБР Крістофер Рей, директор Національної розвідки США Евріл Хейнс.

Крім того, вʼїзд заборонили колишньому помічникові президента США з національної безпеки Джону Болтону й ексдиректору ЦРУ Роберту Вулсі.

Санкції США російський МЗС назвав «абсолютно недружніми, нічим не спровокованими діями».

Також Лавров заявив, що Москва дзеркально відповість на висилку зі Сполучених Штатів десяти російських дипломатів і запропонує такому ж числу американських дипломатів покинути Росію.

Крім того, відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини Росія запускає процедуру з припинення практики найму на роботу в дипломатичну місію США громадян Росії та третіх країн.