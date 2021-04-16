СБУ повідомила про підозру «заступнику міністра інформації ДНР». Він поширював пропаганду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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СБУ
Служба безпеки України повідомила про підозру «заступнику міністра інформації» бойовиків «ДНР», який відповідав за створення і поширення фейків про Україну, а за також пропаганду.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Чиновнику» бойовиків заочно вручена підозра в посяганні на території України (ч. 2 ст. 110 КК).
Встановлено, що бойовик координував роботу підконтрольних ЗМІ під керівництвом російських кураторів для інформаційних атак, які завдавали шкоду інтересам України. Він особисто створював і поширював через інтернет дезінформацію і фейки, а також просував ідеї «русского мира» і «новоросії».
«Заступнику міністра» загрожує до 10 років позбавлення волі.
- 15 квітня СБУ затримала ексчиновницю «ЛНР». Вона виїхала на підконтрольну Україні територію і планувала змінити прізвище.
- 8 квітня Офіс генпрокурора оголосив у розшук «міністра звʼязку ЛНР», відповідального за пропаганду. У лютому про підозру повідомили заступнику голови «міграційної служби ДНР».