Канцлер Німеччини Меркель вакцинувалася препаратом AstraZeneca
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Facebook / Angela Merkel
Канцлер Німеччини Ангела Меркель отримала першу дозу вакцини AstraZeneca від коронавірусу.
Про це повідомляє Deutsche Welle.
Прессекретар федерального уряду Штефан Зайберт опублікував в Twitter довідку про вакцинацію і процитував слова канцлера після щеплення.
«Я рада, що сьогодні мені зробили перше щеплення AstraZeneca. Я хочу подякувати всім, хто бере участь в кампанії з вакцинації, і всім, хто вакцинований. Вакцинація — ключ до подолання пандемії», — сказала Меркель.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство, проте, додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Багато країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини, але для людей від 60 років.
- Німеччина також готова використовувати російський «Супутник V», а Баварія хоче вже замовити російську вакцину.