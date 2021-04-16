У Зеленського почалась зустріч із Макроном віч-на-віч

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Grigory Duko \ TASS \ Getty Images

У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Франції Емманюеля Макрона. Вона проходитиме віч-на-віч.

Про це Офіс президента повідомив у Facebook.

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«Ми друзі з Емманюелем Макроном. Якщо вони реально хочуть бачити нас у ЄС як члена своєї родини, вважаю, зараз саме час для кожного з нас зробити те, що ми маємо зробити один для одного. Ми хочемо збільшити товарообіг. Цього року через COVID-19 ми маємо $2,5 мільярда. Але якщо ми хочемо досягти $5 мільярдів, ми маємо це зробити», — заявляв перед цим Зеленський в інтервʼю виданню Le Figaro.

На думку президента України, саме Макрон може зробити штучне дихання «нормандському формату» — остання зустріч лідерів країн «нормандської четвірки» відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі. За її підсумками домовилися розвести сили на трьох нових ділянках на Донбасі до березня 2020 року, припинити вогонь та обмінятись полоненими до Нового року.

Раніше Зеленський заявляв, що під час цього візиту до Франції очікує на розмову у форматі відеоконференції також з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.