Синоптики оголосили штормове попередження на вихідні: вночі прогнозують заморозки й ожеледицю
- Автор:
- Катерина Кадакова
- Дата:
-
_Alicja_ / Pixabay
У вихідні в низці областей України прогнозують заморозки — нічна температура опуститься нижче нуля.
Про це повідомили в Українському гідрометцентрі.
За даними синоптиків, у ніч проти суботи, 17 квітня, у західних і південних областях України на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0...-5 °С.
Наступної ночі, 18 квітня, заморозки прогнозують майже на всій території країни — плюсова температура буде лише в північних і північно-східних областях.
У зв’язку з цим оголошено штормове попередження — І рівень небезпечності.
Також синоптики попередили про ожеледицю на дорогах у західних регіонах, подекуди буде йти мокрий сніг.
- Раніше синоптики попереджали, що після різкого підвищення температури в середині квітня прийде похолодання із дощами та снігом.