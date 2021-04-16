Зеленський перед зустріччю з Макроном заявив, що саме його підтримка потрібна для зустрічі в «нормандському форматі»

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Alexei Nikolsky \ TASS via Getty Images

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме підтримка лідера Франції Емманюеля Макрона потрібна для проведення зустрічі лідерів «нормандського формату». Тоді, додає він, можливо у Росії з’явиться бажання.

Про це він заявив в інтервʼю Le Monde, цитати якого наводить Офіс президента.

«Штучне дихання [для зустрічі в «нормандському форматі»] може зробити зараз саме пан Макрон. Так, саме зараз. Мені здається, що «нормандський формат» був у комі, потім ми змогли зустрітися в кінці 2019 року. І дійсно, я побачив, що у цього формату, якщо продовжувати алегорію, б’ється серце, з’явився пульс. Але зараз ми бачимо, що зі здоров’ям формату є проблеми через те, що один орган не хоче працювати. Тут потрібна підтримка, насамперед пана Макрона, і тоді, будемо вірити, з’явиться бажання у Росії», — сказав Зеленський.

Він нагадав про кроки, про які лідери «нормандської четвірки» домовилися під час саміту у грудні 2019 року, але які блокує Росія.

«Домовилися про обмін. Обмін «всіх на всіх». Ми зробили перший крок — ми дійсно дуже багатьох обміняли. Потім вони заблокували [процес взаємного звільнення]. Далі ми домовилися про режим припинення вогню. Найголовніший момент – у «Мінську» він першим пунктом — припинення вогню. Ми розуміємо, що без цього не може початися нічого. Які розмови, обміни, вибори, кордони, якщо стріляють?» — наголосив президент.

Зеленський також нагадав про режим припинення вогню з 22 липня 2020 року, який потім Росія і бойовики зірвали.

«Тут дійсно у нас була перемога. Впродовж семи місяців більш-менш дотримувався режим припинення вогню. Перші два-три місяці ми в цілому раділи […] Потім ситуація ускладнюється, і з початку цього року, 2021-го, до цього моменту — 27 загиблих. Ось і все. І стріляють, і нарощується кількість військових. Я запитую втретє: чи хоче Росія зупинити війну? Подивіться на фото з супутника — і це відповідь», — сказав глава держави.