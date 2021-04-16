Зеленський про відмову Путіна від розмови з ним: Це показник, наскільки Росія хоче закінчити війну
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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УНІАН
Президент України Володимир Зеленський робив запит на розмову із президентом Росії Володимиром Путіним, після того як бойовики вбили на Донбасі чотирьох українських військових, але РФ не дала згоди. На його думку, це показник, чи хоче Росія закінчити війну.
Про це він розповів в інтервʼю виданню Le Figaro.
На запитання про те, чи дійсно Путін не дав згоди на розмову, Зеленський відповів, що це правда.
«Я дав запит, коли загинуло четверо наших воїнів і двоє були поранені. Я попросив керівника Офісу зв’язатися [з президентом Російської Федерації], я хотів поговорити з Путіним. Але вони не підтвердили розмову — розмови не було. Спершу вони офіційно сказали, що запиту не було. Але ж я пам’ятаю. Це, до речі, показник. Бо мене запитують, чи хоче Росія закінчити війну. На це питання можна відповісти діями: я подзвонив — мені не відповіли. На сьогодні така відповідь», — зазначив Зеленський.
Нагадаємо, що речник президента РФ Дмитро Пєсков заявляв, що від Зеленського не було запитів на розмову із Путіним.
- На початку березня Росія почала стягувати війська до кордону з Україною — в окупованому Криму та вздовж материкової частини. Українська розвідка каже, що вздовж кордону стоять 89 тисяч російських військових, а незабаром їх буде близько 110 тисяч. Такої кількості російських військ там не було з 2014 року.
- Тим часом президент Володимир Зеленський запевнив, що українська армія готова до будь-яких провокацій на Донбасі, зокрема й за участі російських військ.