Посли країн G7 підтримали намір Зеленського ліквідувати ОАСК
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Пресслужба Окружного адміністративного суду Києва
Посли країн «Великої сімки» (G7) підтримали пропозицію президента Володимира Зеленського ліквідувати Окружний адміністративний суд Києва.
Про це йдеться у повідомленні G7 у Twitter.
Посли назвали цей намір «важливим кроком у всебічній реформі судової системи». У той же час, у G7 наголосили на важливості того, щоб суд, який замінить ОАСК, «був створений прозоро, з відбором на основі професійних досягнень і ретельної перевірки на доброчесність».
Крім того, посли підкреслили важливість реформ Вищої ради правосуддя і Вищої кваліфікаційної комісії суддів.
- 3 квітня президент Володимир Зеленський вніс у Раду як невідкладний законопроєкт про ліквідацію Окружного адмінсуду Києва. Зеленський наголосив, що ОАСК так і не зміг повернути довіру до себе, а саму пропозицію назвав сигналом до будь-якого суду, який «зрадив повазі до закону». Замість ОАСК президент пропонує утворити Київський міський окружний адмінсуд.
- Павло Вовк відреагував на поданий президентом законопроєкт. Суддя вважає, що Зеленський «піддався на маніпуляції окремих «активістів» і за сумісництвом агентів іноземного впливу».
- Улітку 2020 року НАБУ опублікувало записи розмов, які детективи зробили в кабінетах суддів Окружного адмінсуду. У НАБУ кажуть, що загалом у них близько тисячі годин розмов про тиск на суддів і на інші держоргани. Вовка та ще шістьох суддів підозрюють у спробі захоплення влади, створенні злочинної організації та втручанні в роботу державного діяча.