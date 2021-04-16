Politico: США скасували відправлення кораблів у Чорне море через побоювання ескалації
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Фото з сайту U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet
Пентагон на цьому тижні вирішив не відправляти в Чорне море два есмінці через побоювання щодо ескалації конфлікту між Росією і Україною.
Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.
Як пояснює газета, рішення про скасування було прийнято з «безлічі» причин, включаючи «небажання провокувати Москву в такий складний період».
Раніше в цьому місяці Військово-морські сили США повідомили Туреччину, яка у відповідності до Конвенції Монтре 1936 року контролює рух через протоки Босфор і Дарданелли, про те, що вони попередньо планують транзит двох військових кораблів.
За словами співрозмовника видання, попередній транзит не був незвичайним та не призначався для посилу якогось конкретного нового сигналу, оскільки ВМС США зазвичай проводять вісім або девʼять таких переміщень на рік.
Видання також зазначає, що військово-морські перевезення часто змінюються в звʼязку з технічним обслуговуванням або зміною оперативних планів. Цей конкретний транзит офіційні особи США вирішили не здійснювали, щоб уникнути ескалації.
- Нагадаємо, 9 квітня Міністерство закордонних справ Туреччини повідомило, що Військово-морські сили США направлять два кораблі в Чорне море — ракетні есмінці Donald Cook («Дональд Кук») і Roosevelt («Рузвельт»). За повідомленням турецьких ЗМІ, кораблі мали вийти в Чорне море 14 і 15 квітня і залишатися там до 4 і 5 травня. Інформації ж про нові проходи наразі не надходило.
- Офіційний представник Міноборони США заявляв, що Штати розглядають можливість відправити військові кораблі найближчими тижнями «на знак підтримки України» на тлі посилення присутності російських військ біля її кордонів.
- У Росії назвали присутність військових кораблів США в Чорному морі «провокацією» та «спробою грати на нервах».