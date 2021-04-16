Politico: США скасували відправлення кораблів у Чорне море через побоювання ескалації

Новини

Фото з сайту U.S. Naval Forces Europe-Africa / U.S. 6th Fleet

Пентагон на цьому тижні вирішив не відправляти в Чорне море два есмінці через побоювання щодо ескалації конфлікту між Росією і Україною.

Про це повідомляє Politico з посиланням на два джерела.

Як пояснює газета, рішення про скасування було прийнято з «безлічі» причин, включаючи «небажання провокувати Москву в такий складний період».

Раніше в цьому місяці Військово-морські сили США повідомили Туреччину, яка у відповідності до Конвенції Монтре 1936 року контролює рух через протоки Босфор і Дарданелли, про те, що вони попередньо планують транзит двох військових кораблів.

За словами співрозмовника видання, попередній транзит не був незвичайним та не призначався для посилу якогось конкретного нового сигналу, оскільки ВМС США зазвичай проводять вісім або девʼять таких переміщень на рік.

Видання також зазначає, що військово-морські перевезення часто змінюються в звʼязку з технічним обслуговуванням або зміною оперативних планів. Цей конкретний транзит офіційні особи США вирішили не здійснювали, щоб уникнути ескалації.