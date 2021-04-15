Зеленський ініціював спеціальний законопроєкт про статус олігархів
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Президент Володимир Зеленський заявив, що запропонував розробити спеціальний законопроєкт про статус олігархів.
Про це він заявив після засідання РНБО.
«Я запропонував РНБО і Офісу президента разом з Антимонопольним комітетом розробити новий законопроєкт, якого в нас в Україні ще не було. Законопроєкт про статус олігарха. Що буде з такими людьми, які будуть запроваджуватися санкції, як олігархи будуть перетворюватися на бізнесменів», — пояснив президент.
За його словами, Україна підтримуватиме великий бізнес, але він не повинен впливати на українську політику.
- У лютому 2021 року Європейський парламент ухвалив доповідь щодо стану реалізації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. В Європарламенті нагадали, що Україна не повинна забувати, що рівень підтримки з боку ЄС залежатиме від того, наскільки вона виконуватиме зобовʼязання, взяті перед ЄС. Ці зобовʼязання стосуються передусім реформ у сфері верховенства права, ефективного врядування та боротьби з корупцією. Один із найжорсткіших пунктів стосується олігархів.