Влада Києва оприлюднила нову карту бомбосховищ

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Київська міська держадміністрація оновила карту столичних підземних бомбосховищ.

У КМДА заявили, що для укриття населення від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру створено фонд захисних споруд цивільної оборони.

Він включає в себе сховища, підземний простір метрополітену, підвальні приміщення житлових будинків, паркінги та інші підземні локації, які можуть бути тимчасовим укриттям.

«Керівники організацій та власники вищезгаданих споруд за необхідності забезпечать вільний доступ для укриття», — зазначено в повідомленні.