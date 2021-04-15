Електронний паспорт прирівняли до звичайного. Зеленський підписав закон

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Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який прирівнює цифрові паспорти громадянина України до паперових.

Про це повідомляє Офіс президента.

Закон набуде чинності 23 серпня 2021 року. З цього дня електронні паспорти в додатку «Дія» будуть рівноцінні паперовим і пластиковим ID-карткам.

Е-паспорти можна буде предʼявляти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства (крім випадків перетину кордону, вʼїзду чи виїзду з тимчасово окупованої території).

Зараз цифрові паспорти можна використовувати для отримання послуг у центрах адмінпослуг, держустановах, судах, для отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркетах, для касових операцій в банках і при відкритті банківського рахунку онлайн. Також цифровий паспорт дозволяє подорожувати по Україні літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.

Е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт.

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