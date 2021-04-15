Електронний паспорт прирівняли до звичайного. Зеленський підписав закон
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Скриншот
Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який прирівнює цифрові паспорти громадянина України до паперових.
Про це повідомляє Офіс президента.
Закон набуде чинності 23 серпня 2021 року. З цього дня електронні паспорти в додатку «Дія» будуть рівноцінні паперовим і пластиковим ID-карткам.
Е-паспорти можна буде предʼявляти на території України для посвідчення особи та підтвердження громадянства (крім випадків перетину кордону, вʼїзду чи виїзду з тимчасово окупованої території).
Зараз цифрові паспорти можна використовувати для отримання послуг у центрах адмінпослуг, держустановах, судах, для отримання посилок на пошті, підтвердження віку в супермаркетах, для касових операцій в банках і при відкритті банківського рахунку онлайн. Також цифровий паспорт дозволяє подорожувати по Україні літаком і поїздом, заселятися в готель тощо.
Е-паспорти доступні тільки тим українцям, які мають ID-карту або біометричний закордонний паспорт.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що у 2021 році українські державні органи не вимагатимуть будь-які паперові довідки або витяги. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що цей режим почне діяти з 1 вересня 2021 року. Після цієї дати держорганам заборонять вимагати в українців паперові документи.
- У березні премʼєр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки реєстрації на безкоштовну вакцинацію від коронавірусу українці зможуть отримати COVID-паспорта, якщо їх введуть у світі.