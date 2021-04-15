«Росія пішла на посилення ескалації». МЗС України обурене закриттям Керченської протоки до осені

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TASS / Contributor

Росія з 24 квітня до 31 жовтня перекриває Керченську протоку для військових і державних кораблів інших країн. Міністерство закордонних справ України назвало цей крок посиленням ескалації в морі на тлі можливого вторгнення Росії в Україну.

У своїй заяві відомство зазначає, що РФ під приводом військових навчань порушує міжнародне право й узурпує суверенне право України на прохід.

«Саме Україна наділена правами регулювати судноплавство в цих акваторіях Чорного моря. Також цей крок є грубим порушенням права на свободу судноплавства, гарантованого Конвенцією ООН з морського права. Відповідно до Конвенції, Російська Федерація не повинна перешкоджати або заважати транзитному проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі», — йдеться в заяві.

Закриття протоки та перекидання військових кораблів Каспійської флотилії в регіон «говорить про продовження агресії РФ». МЗС вимагає негайно скасувати рішення та просить міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію.