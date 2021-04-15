Фонд Навального знайшов у Путіна нову дачу. Там є пивний ресторан, храм та СПА-комплекс на 7 тисяч квадратних метрів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
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Пресслужба президента Російської Федерації
Фонд боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального опублікував нове розслідування про «найсекретнішу» офіційну дачу президента країни Володимира Путіна. Вона знаходиться у Валдаї Новгородської області.
Текстова версія розслідування тут, а відео — тут.
Дача Путіна займає ділянку в 150 гектарів в північній частині острова. На цій площі, крім головного будинку, обладнані технічні будівлі й гостьові приміщення. Земля офіційно належить державі.
А на південній частині острова на 100 га насправді і розташовується резиденція — дача, лазні, інші споруди для розваги і відпочинку. Ця ділянка належить другу Путіна Юрію Ковальчуку і Управління справами президента орендує її — тобто платить із держбюджету Ковальчуку.
На південній частині розташований чотириповерховий особняк на 3 500 квадратних метрів. На березі стоїть китайський павільйон (це такий гостьовий будинок), ще є хатинки, лазні, альтанки, будівлі ресторану, окремо пивний ресторан, а також дитячий майданчик і церква (на сайті РПЦ йдеться, що її назва «Володимирська»).
Також Управління справами президента орендує СПА-комплекс. Він площею 7 тисяч квадратних метрів і має 3 поверхи, два з яких під землею. Там є солярій, флоат-басейн, косметологічний, стоматологічний кабінет, кріокамери, лімфопрес, грязі та масажні ванни. В іншому крилі — 25-метровий басейн, оточений контрастними купелями й масажний блок (тут є подіум для тайського масажу, а в центрі кімнати — ліжко, зашторене тюлевим балдахіном).
- Після арешту російського опозиціонера Олексія Навального його «Фонд боротьби з корупцією» оприлюднив фільм-розслідування «Палац для Путіна». У ньому розповідається, що у Краснодарському краї, у Геленджику розташований палац російського президента. Усі володіння Путіна в цьому районі, включно зі значною кількістю виноградників і власним винним заводом, можна порівняти з територією 39 князівств Монако.
- Згодом видання Meduza дізналося нові деталі про «палац Путіна». Насправді маєток ще масштабніший і йде вниз на цілих 16 поверхів, а на самій території «палацу» є дві аквадискотеки — ще одна в «Діминій дачі».
- Також Путін має ще один палац в окупованому Криму — в селищі Ореанда, що під Ялтою. Раніше це була дача радянських генсеків. Інша елітна резиденція Путіна в Криму побудована неподалік населеного пункту Олива, що біля Алупки — на півдні півострова.
- Видання «Собеседник» знайшло у Путіна ще одну дачу — шале «Ачіпсе» біля курорту Красная Поляна у Краснодарському краї. Журналісти дізналися про дорогі меблі та предмети інтерʼєру для цього маєтку.