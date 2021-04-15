Рада попередньо схвалила законопроєкт Зеленського про недостовірне декларування

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт, який повертає кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

За відповідне рішення проголосували 283 нардепи.

Умисне внесення недостовірних відомостей, які відрізняються від достовірних на суму від 500 до 2 000 (1,3—5,2 млн грн) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, каратиметься штрафом від 3 до 4 тисяч (51—68 тис. грн) неоподатковуваних мінімумів, або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин. Також це може каратися позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Якщо чиновник вніс недостовірні відомості, що відрізняються на суму понад 2 тисячі прожиткових мінімумів, то за це пропонується карати штрафом від 4 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів (68—86 тис. грн) або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або позбавленням волі до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади на строк до 3 років.

Нардеп від «Слуги народу» Євгенія Кравчук пояснила, що під позбавленням волі матиметься на увазі «перебування у поселенні, де відсутній якийсь занадто жорсткий контроль, а через пів року можна звільнитися від відбування покарання». «Проте це є достатнім інструментом та важелем впливу на свідомість громадян», — додала вона.