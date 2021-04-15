Нацполіція прийшла з обшуками в «Укрзалізницю» через закупівлю олив за завищеними цінами
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
Слідчі Національної поліції проводять обшуки у філії «Центр забезпечення виробництва» компанії «Укрзалізниця».
Про це повідомляє пресслужба компанії.
Правохоронці розслідують можливі зловживання під час закупівлі олив і мастильних матеріалів у 2019—2021 роках за завищеними цінами.
В «Укрзалізниці» наголошують, що готові до співпраці з правоохоронними органами та нададуть «всі необхідні документи, передбачені законодавством».
Згодом обшуки прокоментували і в поліції. Там зявили, що слідчі дії проводяться через викрите розкрадання майже 145 млн грн на закупівлі неякісних паливно-мастильних матеріалів для «Укрзалізниці» та Міноборони.
Нагадаємо, 8 квітня в «Укрзалізниці» теж провели низку обшуків у Києві та області в рамках досудового розслідування. Правоохоронці викрили схему незаконного ввезення в Україну з Росії понад 600 залізничних вагонів в обхід санкцій. Їх поставили на облік за підробленими документами, а у частини з них торік закінчився термін експлуатації.
- 31 березня Кабмін затвердив фінансовий план «Укрзалізниці» на 2021 рік, який передбачає дохід у 93 мільярди гривень з прибутком на рівні 3,6 мільярда гривень і податками в бюджет на 24,7 мільярда. План передбачає оновлення вагонів.