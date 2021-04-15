«Слідство.Інфо»: Суддя Вовк допомагав Коломойському у вирішенні «болючого питання» в справі ПриватБанку

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Мусієнко Владислав / POOL / УНІАН

Глава Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк допомагав оточенню олігарха Ігоря Коломойського у вирішенні однієї зі справ «Приватбанку».

Про це повідомляє «Слідство.Інфо», посилаючись на записи розмов з кабінету Вовка, які фіксували правоохоронці. Журналісти отримали аудіо від своїх неназваних джерел.

Журналісти зазначають, що як випливає із розмов на плівках, у травні 2019 року до Вовка завітав його колега — заступник голови Господарського суду Києва Вадим Босий.

На той час суддя Босий розглядав справу за позовом Коломойського до Нацбанку і націоналізованого «Приватбанку». Справа стосувалася кредитних договорів та договорів поруки, які олігарх намагався визнати недійсними через суд.

За інформацією Нацбанку, у 2016 році Коломойський, який на той момент ще був співвласником «Привату», уклав з Нацбанком кілька договорів поруки. Йшлося про 9,2 мільярди гривень. Хоч потім банк націоналізували, але Коломойський за цими договорами все одно залишався боржником перед НБУ.

Як випливає з «плівок ОАСК», Босий запитував Вовка, чи «цікава комусь ця справа». Останній вирішив «посприяти» і подзвонив своєму знайомому з оточення Коломойського.

«Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, вот такой же, помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный? «Бороды» [ймовірно, йдеться про Коломойського] вопрос самый главный», — сказав Вовк своєму співрозмовнику, як випливає з плівок.

Журналісти зазначають, що судячи з розмови в кабінеті Вовка, суддя Босий вирішив порадитися, яке рішення йому прийняти у цій справі.

Вовк переказав суть справи своєму співрозмовнику: «Ну, фамилия там «Бени», ты понял, а исполнитель Босый, Босый Вадик. Это ж он приехал только что, говорит: «А що мені робити? Всі ходять [як] якісь шлепера, непонятно, что, без конкретики, кому воно цікаво чи не цікаво взагалі?».

«Слідство.Інфо» зазначає, що у підсумку у червні 2020 року Босий повністю задовольнив позов Коломойського і визнав договори на 9,2 мільярди гривень недійсними.

У Нацбанку, коментуючи рішення справи, заявили, що суддя був упередженим при розгляді цієї справи. Відтак, зараз вони намагаються скасувати це рішення у судах вищих інстанцій. Сам Босий від коментарів відмовився.