«Слідство.Інфо» Судья Вовк помогал Коломойскому в решении «болезненного вопроса» в деле ПриватБанка

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк помогал окружению олигарха Игоря Коломойского в решении одного из дел ПриватБанка.

Об этом сообщает «Слідство.Інфо», ссылаясь на записи разговоров из кабинета Вовка, которые фиксировали правоохранители. Журналисты получили аудио от своих неназванных источников.

Журналисты отмечают, что, как следует из разговоров на пленках, в мае 2019 года к Вовку пришел его коллега — заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Вадим Босый.

В то временя судья Босый рассматривал дело по иску Коломойского к Нацбанку и национализированному ПриватБанку. Дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства, которые олигарх пытался признать недействительными через суд.

По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский, который на тот момент еще был совладельцем «Привата», заключил с Нацбанком несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 миллиарда гривен. Хотя потом банк национализировали, но Коломойский по этим договорам все равно оставался должником перед НБУ.

Как следует из «пленок ОАСК», Босый спрашивал Вовка, «интересно ли кому-то это дело». Последний решил «помочь» и позвонил своему знакомому из окружения Коломойского.

«Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, вот такой же, помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный? «Бороды» [вероятно, речь идет о Коломойском] вопрос самый главный», — сказал Вовк своему собеседнику, как следует из пленок.

Журналисты отмечают, что судя по разговору в кабинете Вовка, судья Босый решил посоветоваться, какое решение ему принять в этом деле.

Вовк передал суть дела своему собеседнику [дословно]: «Ну, фамилия там «Бени», ты понял, а исполнитель Босый, Босый Вадик. Это ж он приехал только что, говорит: «А що мені робити? Всі ходять [як] якісь шлепера, непонятно, что, без конкретики, кому воно цікаво чи не цікаво взагалі?»