«Слідство.Інфо» Судья Вовк помогал Коломойскому в решении «болезненного вопроса» в деле ПриватБанка

Глава Окружного административного суда Киева Павел Вовк помогал окружению олигарха Игоря Коломойского в решении одного из дел ПриватБанка.
Об этом сообщает «Слідство.Інфо», ссылаясь на записи разговоров из кабинета Вовка, которые фиксировали правоохранители. Журналисты получили аудио от своих неназванных источников.
Журналисты отмечают, что, как следует из разговоров на пленках, в мае 2019 года к Вовку пришел его коллега — заместитель председателя Хозяйственного суда Киева Вадим Босый.
В то временя судья Босый рассматривал дело по иску Коломойского к Нацбанку и национализированному ПриватБанку. Дело касалось кредитных договоров и договоров поручительства, которые олигарх пытался признать недействительными через суд.
По информации Нацбанка, в 2016 году Коломойский, который на тот момент еще был совладельцем «Привата», заключил с Нацбанком несколько договоров поручительства. Речь шла о 9,2 миллиарда гривен. Хотя потом банк национализировали, но Коломойский по этим договорам все равно оставался должником перед НБУ.
Как следует из «пленок ОАСК», Босый спрашивал Вовка, «интересно ли кому-то это дело». Последний решил «помочь» и позвонил своему знакомому из окружения Коломойского.
«Скажи, пожалуйста, ты не занимаешься лично, вот такой же, помнишь, болезненный вопрос, очень-очень болезненный? «Бороды» [вероятно, речь идет о Коломойском] вопрос самый главный», — сказал Вовк своему собеседнику, как следует из пленок.
Журналисты отмечают, что судя по разговору в кабинете Вовка, судья Босый решил посоветоваться, какое решение ему принять в этом деле.
Вовк передал суть дела своему собеседнику [дословно]: «Ну, фамилия там «Бени», ты понял, а исполнитель Босый, Босый Вадик. Это ж он приехал только что, говорит: «А що мені робити? Всі ходять [як] якісь шлепера, непонятно, что, без конкретики, кому воно цікаво чи не цікаво взагалі?»
«Слідство.Інфо» отмечает, что в итоге в июне 2020 года Босый полностью удовлетворил иск Коломойского и признал договоры на 9,2 миллиарда гривен недействительными.
В Нацбанке, комментируя решение дела, заявили, что судья был предвзятым при рассмотрении этого дела. Поэтому, сейчас они пытаются отменить это решение в судах высших инстанций. Сам Босый от комментариев отказался.
- 3 апреля президент Владимир Зеленский внес в Раду как неотложный законопроект о ликвидации Окружного админсуда Киева. Зеленский отметил, что ОАСК так и не смог вернуть доверие к себе, а само предложение назвал сигналом к любому суду, который «предал уважение к закону».
- Павел Вовк отреагировал на поданный президентом законопроект. Судья считает, что Зеленский «поддался на манипуляции отдельных «активистов» и по совместительству агентов иностранного влияния».
- Летом 2020 года НАБУ опубликовало записи разговоров, которые детективы сделали в кабинетах судей Окружного админсуда. В НАБУ говорят, что в целом у них около тысячи часов разговоров о давлении на судей и на другие госорганы. Вовка и еще шестерых судей подозревают в попытке захвата власти, создании преступной организации и вмешательстве в работу государственного деятеля. Вовк признает, что на записях его голос, но утверждает, что слова вырвали из контекста и что все это — месть НАБУ.