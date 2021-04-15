Путін поговорив телефоном з Лукашенком і відправляє у Мінськ російську делегацію
- Автор:
- Вікторія Мартинюк
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Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову через два тижні після попередньої.
Про це повідомили у пресслужбі Кремля.
Там вказують, що розмова відбулася на тлі візиту Лукашенка в Азербайджан, тому обговорили також «нагірно-карабаське врегулювання».
У Путіна також додають, що йшлося й про «деякі важливі питання двостороннього порядку денного», а також «всебічне зміцнення російсько-білоруських союзницьких відносин».
У пресслужбі Лукашенка теж не наводять деталей. Там лише додають, що узгоджували графік майбутніх зустрічей. Зокрема, йшлося про майбутній візит у Мінськ російської делегації на чолі з премʼєр-міністром. Дату і тему зустрічі поки не називають.
Нагадаємо, напередодні Лукашенко зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Під час зустрічі він привітав Алієва з успішнішою операцією в Нагірному Карабаху, унаслідок якої частина територій регіону опинилася під контролем Баку.
- 22 лютого президент Росії Володимир Путін і самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели зустріч. Перед цим вони зустрічалися ще майже пів року тому — у вересні торік, через місяць після президентських виборів у Білорусі. Тоді Путін заявив, що країни будуть проводити щомісячні військові навчання на територіях двох держав. Лукашенко наголошував, що він «намертво» в одній команді з Путіним.