Путін поговорив телефоном з Лукашенком і відправляє у Мінськ російську делегацію

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Президент Росії Володимир Путін та самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову через два тижні після попередньої.

Про це повідомили у пресслужбі Кремля.

Там вказують, що розмова відбулася на тлі візиту Лукашенка в Азербайджан, тому обговорили також «нагірно-карабаське врегулювання».

У Путіна також додають, що йшлося й про «деякі важливі питання двостороннього порядку денного», а також «всебічне зміцнення російсько-білоруських союзницьких відносин».

У пресслужбі Лукашенка теж не наводять деталей. Там лише додають, що узгоджували графік майбутніх зустрічей. Зокрема, йшлося про майбутній візит у Мінськ російської делегації на чолі з премʼєр-міністром. Дату і тему зустрічі поки не називають.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко зустрівся з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Під час зустрічі він привітав Алієва з успішнішою операцією в Нагірному Карабаху, унаслідок якої частина територій регіону опинилася під контролем Баку.