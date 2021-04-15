Португалія після вбивства українця Гоменюка ліквідувала скандальний міграційний орган
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Скріншот з сюжету RTP
У Португалії вирішили ліквідувати Службу у справах іноземців і кордонів (SEF) та створити замість неї нову Службу у справах іноземців і притулку (SEA). Таке рішення ухвалили після того, як у березні 2020 року в аеропорту Лісабону інспектори міграційної служби вбили українця Ігоря Гоменюка.
Про це йдеться в постанові Ради міністрів країни, а деталі розповідає місцеве видання Observador.
Повноваження перейдуть новому органу — Службі у справах іноземців і притулку (SEA). Вона не матиме поліцейських функцій: служба буде займатись міграційними документами, керувати базою даних і співпрацювати з іншими установами (зокрема іноземними) у питанні міграції. Основна його функція — підтримка іммігрантів і біженців, які проживають у Португалії.
Співробітникам колишньої служби нададуть вибір — приєднатися до SEA або до однієї з поліцейських сил.
Профспілка працівників вже ліквідованої служби заявила, що план реструктуризації вона не підтримує, і назвала його політично вмотивованим.
Групи із захисту інтересів мігрантів теж не зраділи оголошенню про те, що кордони тепер охоронятимуться іншими поліцейськими силами, адже португальських правоохоронців неодноразово звинувачували в агресії та расизмі. Так, наприклад, у 2018 році вісьмох офіцерів визнали винними у викраденні та побитті шести молодих людей з переважно чорношкірого кварталу в Лісабоні.
«Немає сенсу міняти чиюсь форму, якщо в системі немає змін», — сказала Синтія де Паула, глава асоціації мігрантів Casa do Brasil.
- Нагадаємо, що 40-річного Гоменюка в березні 2020 року затримали в аеропорту Лісабону за спробу в’їхати в країну без чинної візи. Тоді інспектори його побили і залишили в наручниках. У чоловіка стався напад епілепсії, він помер. Прокуратура висунула звинувачення в убивстві українця трьом офіцерам міграційної служби, яким загрожує до 16 років позбавлення волі. У грудні 2020 року Рада міністрів Португалії заявила, що виплатить компенсацію родині Гоменюка.