Вибори у 87 окрузі: окружна виборча комісія ухвалила уточнений протокол — переміг Вірастюк

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Пресслужба партії «Слуга народу»

Окружна виборча комісія округу № 87 на Івано-Франківщині ухвалила уточнений протокол про підсумки голосування на довиборах до Верховної Ради — перемагає Василь Вірастюк. Представник «Слуги народу» отримав 15 536 голосів виборців, що на 422 голоси більше, ніж у найближчого конкурента — Олександра Шевченка.

Про це йдеться на сайті партії.

Засідання комісії відбулось 14 квітня — на ньому вона і розглянула питання уточнення протоколу про результати голосування на семи дільницях, де з 2 квітня розпочалися судові процеси.

Відтак до протоколу з приміткою «Уточнений» включили п’ять дільниць 260025 (Манява), 260515 (Парище), 261030 (Микуличин), 260028 (Монастирчани), 261029 (Микуличин) за результатом повторного підрахунку голосів.

ОПОРА

Раніше глава ЦВК Олег Діденко зазначав, що з виборами в Івано-Франківській області склалися дві ситуації, зокрема, голосування на окремих виборчих дільницях суд визнав недійсним і одночасно залишив чинним рішення про повторний підрахунок голосів. У такому випадку ОВК повинна скласти протокол про повторний підрахунок, а ці відомості внести в підсумковий уточнений протокол.

Також суд скасував рішення про повторний підрахунок голосів. Тому ОВК повинна взяти за основу початковий протокол дільниці і внести його зведення до підсумкового уточненого протоколу.

Що відбувалося у 87 окрузі?

Довибори 87 окрузі в Івано-Франківській області до Верховної Ради відбулися 28 березня. У наступні дні після виборів кандидати почали повідомляти про фальсифікації. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський говорив про підкуп виборців, кандидат від «слуг» Василь Вірастюк — про «інші» порушення (без уточнень), а Олександр Шевченко у зверненні до Зеленського заявляв, що Вірастюк «намагається сфальсифікувати» результати голосування. Також поліція повідомляла про «замінування» будівлі Окружної виборчої комісії (при перевірці вибухівку не виявили) і двічі змінювали голову ОВК. Зрештою 1 квітня будівлю ОВК 87 оточили силовики.

Голоси на деяких дільницях рахували по кілька разів, під час чого «губилися» бюлетені за Шевченка. Також голосування на деяких дільницях, де теж переміг Шевченко, суд визнав недійсним. За остаточними даними, Вірастюк обійшов Шевченка на 700 голосів, але останній оскаржив низку рішень комісій у судах.