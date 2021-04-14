Поліцейській, яка застрелила темношкірого водія в Міннесоті, висунуть обвинувачення в убивстві другого ступеня

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@tariqnasheed / Twitter

Колишній поліцейській Кімберлі Поттер, яка застрелила беззбройного Данте Райта, котрий опирався затриманню за порушення правил дорожнього руху, висунуть обвинувачення в убивстві другого ступеня. Наразі вона заарештована, повідомили в окружній прокуратурі штату Міннесота, передає Business Insider.

У поліції заявили, що Поттер хотіла скористатися електрошокером, однак переплутала його з пістолетом і вистрелила в темношкірого водія, який після поранення поїхав на автівці геть та невдовзі помер. Правоохоронці вважають постріл «випадковістю».

На відео з нагрудної камери видно, як Райт намагається уникнути затримання та сідає в авто. Поттер відповідно до стандартів кричить: «Тазер! Тазер! Тазер!» — це попередження про використання електрошокера. Момент пострілу не чути, і автомобіль різко їде. «О, чорт! Я вистрілила в нього», — сказала після цього поліцейська.

У вівторок Поттер та її напарник, який був присутній під час спроби затримання, подали у відставку.

Як заявив адвокат родини загиблого Райта, убивство 20-річного чоловіка не було випадковим.

«Це було навмисне й незаконне застосування сили… Ветеран поліції з 26-річним стажем знає різницю між електрошокером і вогнепальною зброєю. Кім Поттер стратила Данте за незначне порушення правил дорожнього руху, що тягне за собою постанову про проступок», — сказав Бен Крамп.

Мер міста Бруклін-Сентер, у якому відбувся інцидент, заявив, що Поттер має зіштовхнутися з «повною відповідальністю» за стрілянину.