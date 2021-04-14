Мінкульт призначив нового голову Українського культурного фонду

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Петрасюк Олег / УНІАН

Кабінет міністрів призначив заслужену журналістку України Ларису Мудрак новою очільницею Українського культурного фонду (УКФ).

Про це пише пресслужба Мінкульту.

«Маю честь і відповідальність очолити Наглядову раду УКФ. Для спільноти культури та й для всієї країни ця інституція має велику роль, а її розвиток — це маркер спроможності бути модерними, відкритими й сильними в часи змін та викликів. Час ротацій закономірний і в цьому теж є своя сила. Сила для росту, великого масштабу та флагманських загальнонаціональних проєктів», — зазначила Мудрак.

У Мінкульті також назвали головні завдання для нової очільниці УКФ:

стабілізація, професіоналізм і відкритість роботи Наглядової ради;

формування нової стратегії роботи фонду;

сприяння вдосконаленню внутрішньої організації та комунікації роботи фонду.

Лариса Мудрак розпочала роботу в журналістиці в 1990-х роках. Вона була авторкою та ведучою програм українського бюро «Радіо Свобода». Також у 1997—1999 роках працювала спецкореспондентом програми «Вікна» на каналах ТЕТ та ICTV.

У 2005 році вона перейшла у галузь політичних комунікацій. Була прессекретарем Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи, а також першим заступником керівника пресслужби Секретаріату президента. З 2010 до 2014 року вона працювала у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення. Наразі вона — президент у Win Win Communication та СЕО в Family Business Network Ukraine.