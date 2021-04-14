Данія повністю припиняє використання вакцини AstraZeneca через ризики тромбозу

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JENS SCHLUETER / Contributor

Данія повністю відмовляється від використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford через нечисленні випадки тромбозу серед вакцинованих.

Про це повідомляє данський телеканал TV2.

Країна стала першою в ЄС, хто пішов на такий крок. Вакцину виключать з національної програми вакцинації, що відкладе її виконання на кілька тижнів. Данія замовила 2,4 мільйона доз.

Міністерство охорони здоровʼя і Данське агентство з лікарських засобів запланували пресконференцію, на якій оприлюднять офіційне рішення.