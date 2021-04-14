Данія повністю припиняє використання вакцини AstraZeneca через ризики тромбозу
- Автор:
- Костя Андрейковець
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JENS SCHLUETER / Contributor
Данія повністю відмовляється від використання вакцини проти коронавірусу виробництва AstraZeneca-Oxford через нечисленні випадки тромбозу серед вакцинованих.
Про це повідомляє данський телеканал TV2.
Країна стала першою в ЄС, хто пішов на такий крок. Вакцину виключать з національної програми вакцинації, що відкладе її виконання на кілька тижнів. Данія замовила 2,4 мільйона доз.
Міністерство охорони здоровʼя і Данське агентство з лікарських засобів запланували пресконференцію, на якій оприлюднять офіційне рішення.
- 7 квітня Європейське агентство лікарських засобів (EMA) повідомило, що виявило можливий звʼязок між вакциною AstraZeneca і рідкісними випадками утворення тромбів. Агентство проте додало, що ризик смерті від коронавірусу набагато вищий, ніж від побічних ефектів. У Всесвітній організації охорони здоровʼя заявляли, що звʼязок між щепленням AstraZeneca і тромбозом імовірний, але не підтверджений.
- Данія була першою країною Євросоюзу, в якій в березні призупинили використання вакцини. Також в Данії призупинено використання вакцини Johnson & Johnson — теж через тромбоз.
- Багато інших країн після заяви європейського регулятора відновили використання вакцини, але для людей від 60 років.