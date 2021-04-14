Карантинна допомога ФОП: заявки на отримання 8 тисяч гривень почнуть приймати з 19 квітня
- Автор:
- Катерина Кадакова
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Фізичні особи — підприємці (ФОП) та їхні наймані працівники в «червоних» зонах з 19 квітня зможуть подавати заявки на отримання 8 тисяч гривень державної допомоги у зв’язку з карантином.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 14 квітня.
«З 19 квітня ФОПи та наймані працівники з «червоних» карантинних зон зможуть надсилати заявки на отримання 8 тисяч гривень допомоги від держави. Механізм подання заявок залишається простим і зручним — через портал чи додаток «Дія», — сказав він.
За словами Шмигаля, на цю програму підтримки планується витратити приблизно 3 мільярди гривень.
- У грудні минулого року Рада підтримала законопроєкти про підтримку бізнесу під час карантину. Фізичні особи — підприємці та наймані працівники (застраховані особи) могли подавати заявки на отримання одноразової допомоги у 8 тисяч гривень. Кабмін і Міністерство цифрової трансформації публікували правила їх заповнення. Заявку можна було подати винятково в електронній формі на Єдиному порталі електронних послуг або за допомогою мобільного додатку «Дія».
- Цю практику вирішили повторити у квітні 2021 року, але вже з додатковими виплатами за рахунок місцевих бюджетів. Верховна Рада підтримала законопроєкт про одноразову виплату 30 березня.