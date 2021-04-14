«Виключна правова проблема». Справу про депозити Суркісів у ПриватБанку передали Великій палаті Верховного суду

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Касаційний цивільний суду у складі Верховного суду передав справу про депозити повʼязаних із Суркісами компаній у ПриватБанку на розгляд Великої палати суду.

Про це повідомляється на сайті суду.

Справу передали на розгляд Великої палати, оскільки, відповідно до Цивільно-процесуального кодексу, вона містить виключну правову проблему. Також суд відмовив у відводі судді у цій справі Сергія Погрібного.

Окрім цього, суд відмовив компаніям Суркіса в забезпеченні позову, що мало зобовʼязати ПриватБанк і надалі обслуговувати їхні депозити.

Суркіси проти ПриватБанку

Члени сімʼї Суркісів тривалий час судяться з Національним банком у звʼязку з приватизацією ПриватБанку, де брати Ігор та Григорій Суркіси тримали значні суми коштів. В НБУ переконані, що вони отримували кредити й розміщували депозити не на ринкових умовах, а завдяки особливим домовленостям із колишніми власниками ПриватБанку.

Суркіси намагаються довести, що не повʼязані з колишніми власниками банку, і скасувати процедуру bail-in. Депозити Суркісів на суму $350 мільйонів обміняли під час націоналізації на акції банку, які Нацбанк викупив за одну гривню. Але Верховний суд 15 червня остаточно визнав Суркісів особами, пов’язаними з колишніми власниками банку, і не задовольнив їхній позов про стягнення коштів.

Однак офшорні компанії, які тримали ці депозити, подали черговий позов до ПриватБанку про порядок виконання рішення суду від 2017 року — тоді Київський апеляційний адміністративний суд зобовʼязав банк повернути сімʼї Суркісів $350 мільйонів.