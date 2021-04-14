«Исключительная правовая проблема». Дело о депозитах Суркисов в ПриватБанке передали Большой палате Верховного суда

Кассационный гражданский суд в составе Верховного суда передал дело о депозитах связанных с Суркисами компаний в ПриватБанке на рассмотрение Большой палаты суда.

Об этом сообщается на сайте суда.

Дело передали в Большую палату, поскольку, согласно Гражданско-процессуальному кодексу, оно содержит исключительную правовую проблему. Также суд отказал в отводе судьи в этом деле Сергея Погребного.

Кроме этого, суд отказал компаниям Суркиса в обеспечении иска, что должно было обязать ПриватБанк и в дальнейшем обслуживать их депозиты.

Суркисы против ПриватБанка

Члены семьи Суркисов долгое время судятся с Национальным банком из-за приватизации ПриватБанка, где братья Игорь и Григорий Суркисы держали значительные суммы средств. В НБУ уверены, что они получали кредиты и размещали депозиты не на рыночных условиях, а благодаря особым договоренностям с бывшими владельцами ПриватБанка.

Суркисы пытаются доказать, что не связаны с бывшими владельцами банка, и отменить процедуру bail-in. Депозиты Суркисов на сумму $350 миллионов обменяли во время национализации на акции банка, которые Нацбанк выкупил за одну гривну. Но Верховный суд 15 июня окончательно признал Суркисов лицами, связанными с бывшими владельцами банка, и не удовлетворил их иск о взыскании средств.

Однако офшорные компании, которые держали эти депозиты, подали очередной иск к ПриватБанку о порядке исполнения решения суда от 2017 года — тогда Киевский апелляционный административный суд обязал банк вернуть семье Суркисов $350 миллионов.