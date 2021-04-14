Німецькі ЗМІ: Росія звела військовий шпиталь у польовому наметовому таборі біля кордону з Україною

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Tagesschau

Російська армія звела величезний військовий табір зі шпиталем недалеко від українського кордону, у полях на південь від Воронежу.

Про це повідомляється на сайті Tagesschau.

За словами місцевих мешканців, військові облаштували ціле містечко, на полі розставлені великі намети, майорять прапори. Подекуди видно димовідводи, з яких іде дим, ймовірно, це працює польова кухня.

«Усе поле заповнене військовою технікою. Там і пішки не пройдеш, не кажучи вже про машину. Своїми ланцюгами і колесами вони розорали все поле», — розповів один із мешканців.

Зазначимо, 8 квітня розслідувачі з команди Conflict Intelligence Team (CIT) оприлюднили матеріал про те, що Росія стягує свої війська до польового табору біля кордону з Україною. Концентрація сил — найбільша з 2015 року. Переважно російські сили концентруються в польовому таборі Воронежу «Погоново» — він розташований за 250 км від українського кордону.

Після цього матеріалу у Кремлі заявили, що стягування російських військ біля кордонів України не означає підготовку до вторгнення.