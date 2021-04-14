Королева Британії повернулась до виконання своїх обовʼязків — через 4 дні після смерті чоловіка

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Facebook / The Royal Family

Королева Великої Британії Єлизавета II повернулася до королівських обовʼязків через чотири дні після смерті свого чоловіка принца Філіпа. Вона взяла участь у офіційному заході з нагоди звільнення за власним бажанням Вільяма Піла з посади лорда-камергера при Королівському дворі.

Про це повідомляє BBC.

Захід відбувався 13 квітня у Віндзорському замку. На ньому 73-річний Піл повернув королеві церемоніальну паличку та службові відзнаки. На цій посаді він пробув понад 14 років. Про свою відставку граф Піл оголосив ще минулого року.

Вільям Піл. Buckingham Palace

На посаді його замінить пер Ендрю Паркер, колишній глава британської служби контррозвідки МІ5.

Зазначимо, що лорд Піл керував організацією похорону герцога Единбурзького Філіпа, відомою як «Операція «Форт-Брідж». У Британії є умовна назва плану траурних заходів щодо членів королівської родини. Цей план містить дії уряду, англіканської церкви, поліції (в тому числі служби столичної поліції), збройних сил, засобів масової інформації, столичної адміністрації і лондонського транспорту. Для цього використовують назви відомих мостів у Сполученому Королівстві. «Операція «Міст Тей» (Operation Tay Bridge) — назва для планів поховання королеви-матері Єлизавети. Ті ж слова «Міст Тей» використовувалися для повідомлення про загибель принцеси Діани і початку підготовки до її похорону, оскільки на цей випадок не встигли підготувати окрему фразу. На випадок смерті королеви Єлизавети II вже підготували фразу — «Лондонський міст рухнув» (London Bridge is Down), її сина принца Чарльза — «Операція «Менайський міст» (Operation Menai Bridge).

Нагадаємо, що принц Філіп помер 9 квітня. Королівська родина тримає двотижневий траур. Похорон герцога відбудеться у Віндзорі в суботу, 17 квітня. Його ховатимуть непублічно, від церемоній за участі громадськості відмовились через пандемію коронавірусу.