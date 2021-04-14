«Укрзалізниця» відновлює електричку «Львів — Ужгород», яку скасувала рік тому

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«Укрзалізниця» з пʼятниці, 16 квітня, відновлює рух регіонального поїзда № 829/830 сполученням Львів — Ужгород. Про це повідомляє пресслужба компанії.

Поїзд скасували понад рік тому — 19 березня 2020 року. Зараз його поновили, аби сполучити привабливі міста Закарпаття та Карпат під час весняного відпочинку у горах без скупчення людей.

Електропоїзд вирушатиме з Ужгорода о 05:13 щоденно, окрім середи, прибуваючи до Львова о 10:59. У зворотний рейс зі Львова вирушатиме щоденно, окрім вівторка, о 16:37, прибуватиме до столиці Закарпаття о 22:22. Вартість проїзду — до 75 гривень.

Поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Миколаїв-Дністровський, Стрий, Сколе, Тухля, Славське, Лавочне, зупинний пункт Опорець, Воловець, Свалява, зупинний пункт Карпати, Мукачеве, Батьово, Чоп.