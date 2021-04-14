Компанія Moderna змінила дані про ефективність своєї вакцини після пів року досліджень
- Автор:
- Катерина Кадакова
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Flickr / naijabang tv
Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 90%.
Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.
«Рівень захисту від зараження коронавірусом становить 90%, а захист від важких випадків захворювання COVID-19 перевищує 95%», — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі людини через 6 місяців після введення вакцини.
«Розпад антитіл оцінювався із застосуванням двох підходів і спостерігався в пацієнтів із COVID-19, що одужують, через 8 місяців після появи симптомів», — додали науковці.
Окремо компанія запевнила, що випадки тромбозу венозного синусу головного мозку (CVST) у людей не пов’язані з введенням цієї вакцини.
- 30 листопада Moderna оголосила остаточні результати третьої фази випробувань своєї вакцини. Тоді ефективність становила 94,1%. Вакцина може зберігатися у звичайному домашньому або медичному холодильнику до 30 днів і не втрачати своїх властивостей.
- Раніше в Moderna запевнили, що, за результатами попередніх досліджень, їхня вакцина залишається ефективною проти нових штамів коронавірусу.
- У березні медики повідомили про виявлення віддалених побічних ефектів у вакцини від коронавірусу компанії Moderna — зокрема, у 12 пацієнтів після першої дози у діапазоні від 4 до 11 днів з’явилися шкірні запалення і висипання.