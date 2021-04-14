Компанія Moderna змінила дані про ефективність своєї вакцини після пів року досліджень

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Американська біотехнологічна компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу ефективна на 90%.

Про це повідомляється на сайті компанії за результатами, отриманими під час третьої фази клінічних випробувань за участю понад 30 тисяч осіб.

«Рівень захисту від зараження коронавірусом становить 90%, а захист від важких випадків захворювання COVID-19 перевищує 95%», — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що антитіла проти коронавірусу залишаються в організмі людини через 6 місяців після введення вакцини.

«Розпад антитіл оцінювався із застосуванням двох підходів і спостерігався в пацієнтів із COVID-19, що одужують, через 8 місяців після появи симптомів», — додали науковці.

Окремо компанія запевнила, що випадки тромбозу венозного синусу головного мозку (CVST) у людей не пов’язані з введенням цієї вакцини.