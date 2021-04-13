Аварія на ядерному обʼєкті Ірану вивела з ладу понад тисячу центрифуг

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Аварія на ядерному обʼєкті в іранському Натанзі вивела з ладу понад тисячу центрифуг для збагачення та очищення урану, а також зруйнувала наземну енергосистему, яка живила центрифуги.

Як пише BBC, іранські чиновники заявили про пошкодження центрифуг на обʼєкті глибиною 50 метрів. Збитки значні.

Іран спочатку визнав, що центрифуги були пошкоджені, але без уточнення. Тепер же для відновлення процесу збагачення може знадобитися не менше девʼяти місяців.

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммад Джавад Заріф офіційно звинувачує Ізраїль у відповідальності. Представник МЗС Ірану Саїд Хатібзаде заявив, що інцидент можна розглядати як «злочин проти людяності», оскільки могла статися катастрофа з великою кількістю жертв.

Як передає Reuters, заступник міністра закордонних справ Аббас Аракчі заявив, що з 14 квітня завод приступає до збагачення урану до рівня 60%. На обʼєкт поставлять ще 1 тисячу нових центрифуг. За його словами, у Міжнародне агентство з атомної енергії відповідне повідомлення вже надіслано.