Компанія Johnson & Johnson відклала початок використання своєї вакцини у Європі через тромбоз

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Johnson & Johnson

Американська компанія Johnson & Johnson відтермінувала початок використання своєї вакцини від коронавірусу у Європі після шести випадків тромбозу у пацієнтів зі США.

Про це йдеться у заяві компанії.

Перед цим у Штатах регулятори призупинили використання цього препарату після повідомлень про тромбоз у шести жінок (з понад 6,8 мільйона введених доз). Згустки крові спостерігалися разом зі зниженою кількістю тромбоцитів, що робило звичайне лікування тромбів гепарином, який розріджує кров, потенційно «небезпечним». Згодом у Білому домі заявили, що тимчасове зупинення використання цього препарату не впливає на процес вакцинації у країні.

«Крім того, ми вивчаємо ці випадки з європейськими органами охорони здоровʼя. Ми ухвалили рішення заздалегідь відкласти впровадження нашої вакцини в Європі», — зазначили у компанії Johnson & Johnson.

Нагадаємо, що компанія була готова розпочати поставки свого препарату до Європи 19 квітня.

Вакцина Johnson & Johnson є першою вакциною від коронавірусу, яка потребує введення лише однієї дози. Також її легко транспортувати — може зберігатися у звичайних холодильниках до трьох місяців. Дані великих клінічних випробувань показують, що вакцина ефективна також і для літніх людей.

Нагадаємо, клінічні дослідження показали, що кількість симптоматичних випадків COVID-19 через 2 тижні після щеплення однією дозою Johnson & Johnson знизилася на 67% — це означає, що вакцина мала ефективність 67%.

Побічні ефекти цієї вакцини у дослідженні зазвичай були легкими або помірними і зникали протягом декількох днів після вакцинації. Найбільш поширеними були біль у місці інʼєкції, головний та мʼязовий біль, втома, нудота.